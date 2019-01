20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Qualche tempo fa, il ricercatore di sicurezza Wish Wu aveva annunciato di aver trovato un modo abbastanza semplice per poter hackerare il famoso Face ID di casa Apple. Il ricercatore aveva deciso di tenere un discorso in merito a questa faccenda durante la Black Hat Asia che si terrà nel corso del mese di marzo a Singapore. Peccato che questo, a sorpresa, ha deciso di annullarla.

La presentazione aveva già un titolo: “Bypass Strong Face ID: Everyone Can Deceive Depth and IR Camera and Algorithms“. Lo scopo era quello di spiegare come fosse facile aggirare il Face ID su iPhone X in specifiche condizioni. Pare che ci sia stato qualcosa di ambiguo nel discorso che ha spinto il ricercatore e la sua azienda a cancellare il discorso.

Problema scampato per Apple

Stando a quanto emerso, sembrerebbe che l’hacking funzionasse solamente su iPhone X. Il procedimento non funziona sugli ultimi modelli, iPhone XS e iPhone XR, nonostante si tratti delle stesso Face ID. Potrebbe essere ciò che ha spinto il ricercatore ha eliminare la conferenza per non mettere a rischio la sua credibilità. Non ci è dato sapere quale fosse il procedimento utilizzato per hackerare il Face ID.

Delle voci indicano che questo fosse vulnerabile a delle particolari foto in bianco e nero stampate su di uno specifico tipo di carta. Non possiamo sapere, però, se fosse davvero questo il procedimento di cui voleva parlare il ricercatore. Apple dirà qualcosa in merito? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.