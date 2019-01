Chimica quantistica e computer quantistici, importante scoperta

Il calcolo quantico e la tecnologia di elaborazione delle informazioni quantistiche hanno attirato, di recente, l’attenzione della scienza e della tecnologia.

Tra le molte questioni importanti e fondamentali della scienza, la soluzione dell’equazione di Schroedinger (SE) di atomi e molecole è uno degli obiettivi finali della chimica, della fisica e dei relativi campi. SE è il primo principio della meccanica quantistica non relativistica, le cui soluzioni, chiamate funzioni d’onda, possono permettersi qualsiasi informazione di elettroni all’interno di atomi e molecole, prevedendo le loro proprietà fisico-chimiche e le reazioni chimiche.

Dr. K. Sugisaki, Prof. K. Sato e T. Takui e altri colleghi, tutti ricercatori della Osaka City University (OCU) in Giappone, hanno trovato un nuovo algoritmo quantistico che ci consente di eseguire calcoli dell’interazione completa (Full-CI) adatti per “reazioni chimiche” senza esponenziale / esplosione combinatoria.

Full-CI fornisce le esatte soluzioni numeriche di SE, che sono problemi intrattabili anche per i supercomputer. Tale algoritmo quantistico contribuisce all’accelerazione nell’implementazione di computer quantistici pratici.

Dal 1929, chimica e fisica hanno cercato di predire reazioni chimiche complesse invocando approcci Full-CI, ma non hanno mai avuto successo fino ad ora. I calcoli Full-CI sono potenzialmente in grado di prevedere le reazioni chimiche.

I ricercatori del presente studio riportano un nuovo approccio Full-CI implementato per la prima volta sui computer quantistici. Ecco di cosa si tratta.

I ricercatori giapponesi scrivono:

“Come affermato da Dirac nel 1929, quando fu stabilita la meccanica quantistica, l’esatta applicazione delle teorie matematiche per risolvere SE porta a equazioni troppo complicate per essere risolvibili. In effetti, il numero di variabili da determinare nel metodo Full-CI cresce in modo esponenziale contro le dimensioni del sistema, e si imbatte facilmente in figure astronomiche come l’esplosione esponenziale. Ad esempio, la dimensione del calcolo Full-CI per la molecola di benzene C6H6, in cui sono coinvolti solo 42 elettroni, ammonta a 1044, il che è impossibile Peggio, i sistemi molecolari durante il processo di dissociazione sono caratterizzati da strutture elettroniche estremamente complesse (natura multiconfigurazionale), e calcoli numerici rilevanti sono impossibili su qualsiasi supercomputer”.