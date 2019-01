Due dipendenti della Huawei sono stati puniti per aver usato l’iPhone

In Cina, due dipendenti della Huawei sono stati puniti a lavoro perchè hanno usato un iPhone per scrivere un messaggio di auguri per Capodanno.

27 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Già da tempo, la rivalità tra le due aziende leader di smartphone, Apple e Huawei, è molto agguerrita e presa sul serio. Le due multinazionali, non solo si sfidano nel produrre smartphone sempre meglio dell’altra, ma si provocano continuamente lanciando frecciatine.

Vedendo ciò in una visione più ampia, questa rivalità ricalca quella, sempre più accesa, tra l’America e Trump, e la Cina. Come sappiamo, infatti, tempo fa la figlia del fondatore Huawei è stata arrestata in Canada, poi rilasciata, mentre, a causa della guerra con Qualcomm, in Cina c’è il divieto di vendita di alcuni modelli di iPhone.

Puniti in Cina due dipendenti Huawei che hanno usato gli iPhone

Un altro chiaro segnale della rivalità tra Apple e Huawei proviene recentemente dalla Cina, proprio in uno stabilimento dell’azienda cinese.

Due dipendenti della Huawei hanno pubblicato un messaggio di auguri per Capodanno su Twitter, usando un iPhone. Questo perché, a causa di problemi di connessione col Vpn, il network che aggira la censura del Great Firewall cinese, che oscura anche Twitter, l’unico modo per fare gli auguri in tempo era usare una sim in un iPhone.

I poveri malcapitati si sono subito resi conto di averla combinata grossa e hanno prontamente rimosso i post, ma ormai era troppo tardi. Infatti, su Twitter, il messaggio era indicato «via Twitter for iPhone», e sono stati fatti numerosi screenshot prima della cancellazione.

La Huawei ha visto questo gesto come mancanza di rispetto e ha punito i suoi due dipendenti. Uno verrà degradato nelle mansioni e avrà una trattenuta sulla busta paga, l’altro non riceverà più una promozione che era attesa per quest’anno.