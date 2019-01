Ecco perché la dieta mediterranea è la migliore anche nel 2019

22 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Mangiare sano, equilibrato e moderato sono i principi base di un corretto assetto alimentare. Se a ciò si unisce un’attività fisica costante si apportano ulteriori benefici all’organismo in generale, raggiungendo un ottimale stato di benessere psicofisico.

Ovviamente, per svolgere una dieta equilibrata occorre avere delle nozioni di base, sapere la differenza e le funzioni dei macronutrienti e micronutrienti, sapere quali cibi contengono più carboidrati o più grassi ecc.

La dieta mediterranea si conferma la migliore

Un gruppo di scienziati sulla salute in America ha trattato l’argomento delle diete alimentari, classificandone ben 41, ognuna con propri e precisi concetti. Un esempio è la “nuova” dieta chetogenica tanto parlata ultimamente, che si basa sull’assunzione di pochissimi carboidrati, massimo 50 gr, favorendo invece un alto numero di lipidi, per riempire il sangue di corpi chetonici.

Ma, tutte le testate e gli scienziati, convergono sul fatto che la migliore dieta in assoluto, per uno stile di vita sano, sicuro, per evitare malattie come obesità, diabete ecc, è la dieta mediterranea, che noi conosciamo molto bene.

Questa dieta ha totalizzato un punteggio di 4,2 punti su 5, superando tutte le altre con un buon distacco. Ciò che si privilegia di questo regime alimentare sono i suoi appurati benefici per la salute. Si basa infatti sul mangiare in modo sano ed equilibrato, molta verdura e frutta fresca, né pochi né tanti carboidrati, grassi sani come quelli nell’olio d’oliva e pesci grassi come salmone e sardine. Da non dimenticare anche la frutta secca, con noci e semi.

Il dottore David L. Katz, direttore fondatore del Centro di ricerca sulla prevenzione dell’Università di Yale, ha elogiato la dieta dicendo “È un esempio davvero bello del potenziale di amare il cibo che ti ama indietro”.