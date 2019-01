26 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Tutti i giocatori di Fortnite ne saranno a conoscenza. Quest’anno, Epic Games ha deciso di istituire un evento all’interno del gioco per celebrare le festività natalizie. L’evento ha preso il nome di “14 giorni di Fortnite” e offriva ai giocatori la possibilità di portarsi a casa ben 14 ricompense gratuite affrontando delle semplici sfide giornaliere. Peccato, però che in molti sono rimasti a bocca asciutta in merito all’ultima ricompensa.

Ebbene sì, Epic aveva fatto un po’ di confusione sui social lasciando intendere che l’evento si sarebbe protratto fino alla fine delle feste. Purtroppo però non è stato così. Il primo gennaio, giorno dell’ultima sfida, è stato l’ultimo giorno per poter provare ad aggiudicarsi le ricompense mancanti.

Fortnite: la delusione dei giocatori

Tutti quei giocatori che per un motivo o per un altro si erano lasciati indietro qualche sfida con l’intenzione di completarla negli ultimi giorni sono rimasti a bocca asciutta. Ovviamente, sui social è subito impazzata la critica contro la casa. Epic Games doveva essere più chiara in merito alla durata dell’evento. L’azienda ha fatto sapere però che si assumerà le sue colpe e offrirà una ricompensa gratuita.

Ebbene sì, il Deltaplano Equalizzatore, che era stato offerto come ricompensa per la quattordicesima sfida, sarà regalato gratuitamente a tutti i videogiocatori che hanno completato almeno una sfida dei “14 giorni di Fortnite”. E’ questa l’idea che ha avuto Epic Games per scusarsi con i videogiocatori della piccola incomprensione. Basterà ciò a far placare gli animi?