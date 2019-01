18 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Samsung è sempre più vicina alla presentazione dell’attesissimo Galaxy S10. Il nuovo terminale potrà vantare tantissime novità che assieme alla stupenda scheda tecnica faranno di lui uno dei migliori smartphone in circolazione.

Fino ad ora sono state trapelate in rete tantissime immagini render e tantissimi leak di quello che potrebbe essere questo device. Oggi un nuovo render sembra mostrare come sarà la parte frontale del terminale.

Samsung Galaxy S10: ecco il nuovo display Infinity-O

Evan Blass ha postato sul suo profilo Twitter un’immagine la quale ritrarrebbe la parte frontale del Galaxy S10. Come potete notare sarà occupata principalmente dal display, in linea con le mode attuali.

La differenza starà proprio nello schermo che infatti sarà forato. All’interno di questo foro, posizionato in alto a destra, sarà alloggiato l’obiettivo della camera frontale, per consentirci di scattare dei selfie.

Samsung Galaxy S10 "Beyond 1," in the wild. pic.twitter.com/EMquh59Kln — Evan Blass (@evleaks) January 3, 2019

Non ci saranno ovviamente tasti sulla scocca nella parte bassa dello schermo. Samsung, come tutti gli altri produttori, stanno cercando di ridurre al minimo indispensabile le cornici dei loro smartphone.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche trapelate in rete, il nuovo Galaxy S10 dovrebbe vantare la compatibilità con la nuovissima rete 5G che i vai operatori stanno pian piano introducendo in Italia.

La ricarica wireless e le quattro fotocamere posteriori completano l’opera. Una scheda tecnica che promette davvero bene. Questa potrebbe essere davvero la volta in cui Samsung sbaraglia del tutto la concorrenza.

Restate sintonizzati se vi interessa rimanere aggiornati su tutte le novità riguardanti il nuovo Galaxy S10!