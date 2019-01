Ecco la capienza delle varianti “piccole” del Samsung Galaxy S10

Sono state rivelate con un tweet le capienze delle batterie dei primi tre modelli del nuovo Samsung Galaxy S10, ovvero la versione Lite, base e quella Plus.

Il 2019 potrebbe essere un grande anno per l’azienda coreana Samsung, pronta a lanciare il suo nuovo top di gamma, il Samsung Galaxy S10. La grande novità rispetto agli anni passati è che non verranno lanciati solo il modello base e la versione plus, ma ben 5 varianti, ognuna con diverse caratteristiche, funzioni e ovviamente prezzo.

In ordine dal più economico al meno, avremo il Galaxy S10 Lite, con display da 5,8”, il Galaxy S10 base, con display da 6,1” curvo, la versione Plus dell’S10, con display da 6,44”, ed infine l’S10 5G ed S10 Bolt, entrambi con schermo da 6,7” pollici curvo.

Le capienze delle batterie dei primi tre modelli

Fin a pochi giorni fa si sapeva quasi tutto dei nuovi modelli dell’S10 tranne la capienza delle batterie installate. Un recente tweet di Ice Universe ha dato informazioni sulle batterie dei primi tre modelli:

Samsung Galaxy S10 Lite: 3100 maH

Samsung Galaxy S10: 3400 maH

Samsung Galaxy S10+: 4000 maH.

Già dalla versione base la capienza è veramente molto interessante, ed assicura un’ampia durata anche con molto utilizzo. Inoltre, come possiamo notare, sembra che le dimensioni crescano ogni modello, quindi è ipotizzabile che gli S10 5G e Bolt potrebbero arrivare addirittura a 4300/4500 maH, arrivando a durare anche più di uno/due giorni con utilizzo intenso. Ovviamente, una batteria molto capiente era immaginabile visto sia le dimensioni dello schermo, che tende a consumare molta energia, sia alla nuova connettività 5G che sarà supportata, che come sappiamo, tende a surriscaldare e scaricare molto velocemente lo smartphone.