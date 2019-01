20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Ne saranno sicuramente felici tutti quei videogiocatori che non sono riusciti a completare tutte le sfide natalizie. Epic Games ha deciso di rilanciare il suo evento natalizio “14 giorni di Fortnite” la prossima settimana. Pare che la causa della scelta sia stata l’incomprensione che si è venuta a creare negli scorsi giorni tra l’azienda e gli utenti in merito alla data di conclusione dell’evento.

In molti credevano, infatti, che l’evento si fosse protratto per tutta la durata delle feste. Epic ha invece deciso di rimuoverlo il giorno successivo a quello dell’ultima sfida, il 2 gennaio. In molti si sono infuriati sui social nei confronti della casa che ha così deciso di proporre il Deltaplano Equalizzatore gratis per tutti gli utenti che hanno partecipato all’evento. Pare però che ciò non sia bastato a calmare gli animi.

L’evento natalizio torna in scena

Sembra che Epic Games si sia vista costretta a prendersi tutte le colpe dell’incomprensione generata. La casa ha deciso che riproporrà l’evento per tutti coloro che si sono lasciati indietro qualche sfida natalizia. Ancora non sono stati comunicati i dati ufficiali in merito alla faccenda. Ciò che è certo è che l’evento tornerà online a partire da martedì prossimo, 15 gennaio, alle ore 9 italiane.

Ciò che rimane incerto risulta essere il limite ultimo fissato per il completamento delle sfide. Considerando la situazione, pensiamo che questa volta Epic Games sarà molto chiara. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.