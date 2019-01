Windows 10: addio alle password con l’aggiornamento di Aprile 2019

25 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Il 2018 è stato un anno molto altalenante per Windows 10, il software rilasciato dall’azienda Microsoft. La prima metà dell’anno è stata molto positiva, con molte recensioni positive, aggiornamenti giusti, gran numero in percentuale di diffusione sui dispositivi nel mondo. La seconda metà, e precisamente da Ottobre, è stato un vero e proprio tracollo, colpa dell’aggiornamento di Ottobre 2018 del software.

L’update di Ottobre di Windows 10 ha prodotto notevoli problemi tecnici, tra cui problemi di cancellazione file automatici, problemi nella mappatura delle reti e nell’estrazione di file .zip, problemi con i dispositivi con driver Intel.

Dopo mesi e mesi di lavori di riparazione, finalmente Windows 10 sembra tornato al suo corretto funzionamento, e la Microsoft è pronta per ripartire alla grande in questo 2019.

Addio alle password con il nuovo aggiornamento

Secondo quanto riportato da alcuni siti, Microsoft sta lavorando per togliere le password dal proprio software, molto spesso facilmente penetrabili, con l’aggiornamento di Aprile 2019.

La funziona attualmente è in test nella Insider Buld 18309, e, se supererà tutti i test e le verifiche necessarie, verrà rilasciata nel software ufficiale per tutti i dispositivi.

Il funzionamento è molto semplice. Al primo accesso, non bisognerà scegliere una password ma basta mettere il proprio numero di cellulare. Riceveremo un codice che utilizzeremo come password per il login. Successivamente, non serve ogni volta mettere il codice per accedere ma, grazie a Windows Hello, potremo scegliere di autenticarci tramite face id, impronta digitale o un PIN. Il login quindi si farà solo all’inizio e in caso di formattazione o acquisto di un nuovo dispositivo.