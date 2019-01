12 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Il CES è proprio dietro l’angolo. Sul web è già circolata l’immagine dell’attesissimo Galaxy S10. Il 2019, come ormai saprete, sarà l’anno del primo smartphone pieghevole. A lanciarlo dovrebbe essere proprio Samsung, ma non si escludono colpi di scena.

Nel frattempo, Xiaomi sembra poter lanciare un tablet pieghevole. Sebbene le prime immagini siano ancora poco chiare. Cerchiamo di capirne di più.

Il presunto tablet pieghevole di Xiaomi

Il mitico leaker Evan Blass, che ogni tanto ci delizia tramite il suo profilo Twitter con chicche varie ed eventuali, ha condiviso un video di un nuovo tablet pieghevole che può trasformarsi in un dispositivo più sottile simile a un telefono.

Blass afferma apertamente di non poter confermare l’autenticità del video, ma afferma che è “presumibilmente fatto da Xiaomi”. Detto questo, il video sembra abbastanza convincente. Questo potrebbe essere o meno un dispositivo Xiaomi, ma è sicuramente qualcosa con un display pieghevole.

Ecco il video caricato da Blass sul suo account Twitter:

Can’t speak to the authenticity of this video or device, but it’s allegedly made by Xiaomi, I’m told. Hot new phone, or gadget porn deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2F — Evan Blass (@evleaks) 3 gennaio 2019

Possibili Tablet pieghevoli, i precedenti

Non è la prima volta che vediamo un dispositivo pieghevole. A novembre, Samsung ha presentato un prototipo per dimostrare la sua nuova tecnologia Infinity Flex Display e Lenovo ha avuto un concept concept flessibile al CES 2017 – ma tutti questi schermi sono stati ripiegati in un solo posto al meglio. Piegando in due punti, il tablet apparentemente Xiaomi ci mostra come potrebbe sembrare un pieghevole a schermo intero.

D’altra parte, potrebbe essere solo una beffa ben fatta. Comunque, il CES 2019 sta per iniziare. E lì capiremo senz’altro di più.