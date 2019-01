27 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

I saldi di Gennaio è uno degli eventi più attesi dalle persone, pronte, dopo le feste natalizie, a comprare vestiti e oggetti tecnologici a prezzi notevolmente inferiori. Gli sconti si possono trovare sia nei negozi fisici stessi sia online sulle varie piattaforme.

Una di queste è PlayStation Store, il negozio digitale di PS dove poter comprare giochi, film e quant’altro. L’ondata di saldi ha colpito anche qui, e ci sono molti giochi in saldo, tra cui alcuni molto interessanti.

I 4 giochi da comprare su PS Store in sconto

Tantissimi tipi e giochi di diverso genere sono in sconto sulla piattaforma, da giochi di ruolo a quelli sportivi, fino agli RPG. Alcuni però, per l’ottimo prezzo e per il gioco in sè, hanno un ruolo a parte.

Ecco 4 giochi che conviene comprare su Playstation Store in sconto fino al 19 Gennaio: