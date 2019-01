Alcuni rumors svelano i probabili titoli di ottava generazione di Pokémon

In questi giorni sono emersi dei rumors sui nuovi titoli Pokémon 2019 per Nintendo Switch, tra cui il luogo d'ambientazione ed i titoli della generazione.

22 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Come ogni anno, anche questo 2019 ci riserverà il nuovo gioco dei Pokémon, una delle saghe di giochi più amate e conosciute nel mondo, con addirittura un film ispirato in programma per quest’anno.

In questi giorni sono emersi nuovi rumors, da prendere come tali visto che non ci sono conferme, sul nuovo titolo per Nintendo Switch, chiamato ormai dai fan Pokémon 2019.

Ecco le probabili notizie sul prossimo Pokémon

Le notizie sono apparse la notte del 4 Gennaio sulla piattaforma 4chan.