20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Pare che l’azienda della mela morsicata Apple sia in una fase di pieno sviluppo del suo nuovo sistema operativo iOS 13. Nonostante iOS 12 sia stato rilasciato solo qualche mese fa, il colosso ha già dato il via ai test in merito alla prossima release. A confermare ciò, dei dati ricavati da alcuni esperti di MacRumors.

Ebbene sì, a dare la notizia è stato proprio il sito specializzato in campo Apple. Sembra che questo si sia affidato ai dati web analytics per rendersi conto del fatto che il sistema operativo iOS 13 è già tra di noi.

Apple: scovato iOS 13

Gli esperti del noto sito americano hanno pubblicato un lungo report dove hanno dimostrato la presenza della nuova release di iOS sul web. Gli esperti analizzano costantemente gli indirizzi IP degli utenti che si collegano alle loro pagine web. E’ proprio grazie a questi indirizzi che hanno scovato iOS 13. E’ da qualche tempo che a comparire tra gli utenti, vi è anche una piccola percentuale di possessori del suddetto sistema operativo.

Ciò può voler dire solamente una cosa. Apple ha avviato la fase di sperimentazione di iOS 13. Ciò nonostante siamo molto lontani dall’evento in cui l’aggiornamento debutterà, il WWDC. Sembra che l’azienda sia interessata ad avere una release perfetta in tempo per il lancio. Purtroppo non possiamo fare previsioni affidabili in merito alle novità che il nuovo iOS poterà con sè. Ciò che è certo è che migliorerà l’esperienza utente, specialmente su iPad. Per informazioni più dettagliate bisognerà aspettare i prossimi mesi.