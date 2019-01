28 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Apple è un colosso è presenta un gran numero di negozi sparsi per tutto il globo in moltissimi paesi. Alcuni risultano essere più importanti di altri, altri sono enormi mentre altri un po’. Tra quelli più particolari che si potevano trovare in giro c’è sicuramente quello di Sendai in Giappone il quale era stato aperto nel lontano 13 dicembre 2005. Era il più piccolo presente nel paese e per poco anche del mondo, ma la compagnia ha deciso di chiuderlo.

È il sesto negozio fisico aperto in Giappone e dopo 13 anni di attività verrà chiuso, per la precisione il 25 gennaio. Apparentemente Apple ne aprirà un’altra così da riportare ad otto il numero totale degli esercizi, ma ancora non si conosce la nuova località, solo che verrà fatto entro la fine dell’anno.

Il piccolo corridoio di Sendai

La particolarità di questo negozio, come detto poc’anzi, è la dimensione. Si tratta sostanzialmente di un corridoio in cui i dispositivi sono esposti al lato della stanza. Sembra un altro mondo rispetto ai negozi spaziosi con cui Apple ha abituato milioni di fan, ma qui si parla del Giappone. Lo spazio vitale nel paese è interpretato in modo molto diverso ed di edifici così stretti ne è pieno.

Sicuramente 13 anni fa Apple non era la potenza che era ora e quindi scegliere di dare vita ad un esercizio così ristretto era un opzione valida, ma i tempi sono cambiati e il mercato del Giappone è tra quelli più importanti vista la disponibilità economica. Siamo in attesa di scoprire il nuovo progetto.