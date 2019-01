24 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Anche in questo 2019 la città di Las Vegas ospiterà il CES, uno degli eventi più importanti nel mondo per quanto riguarda la tecnologia (se non il più importante). Tantissime le novità che potremo vedere durante lo svolgimento dell’evento.

Saranno moltissimi i produttori presenti che presenteranno i loro nuovi prodotti di questo anno. Tra i tanti sarà presente anche Dell che è pronta per lanciare il nuovo Latitude 7400, un nuovo fantastico 2-in-1.

Dell Latitude 7400: un nuovo 2-in-1 davvero innovativo

Questo PC, come avrete già capito, sarà svelato ufficialmente durante il CES 2019. Sarà dotato di un display con una diagonale da 14″ ed ovviamente (trattandosi di un dispositivo 2-in-1) sarà touch.

Il design è molto innovativo, come lo sono anche i materiali utilizzati per la sua costruzione. Di fatto il PC si compone in gran parte di plastica riciclabile e aerogel. Ovviamente l’innovazione colpisce anche il reparto tecnologico.

Questo dispositivo infatti sarà anche dotato di connettività NFC, di un sistema di ricarica rapida (che consentirà in un ora di avere l’80% di carica) e di tutto il pacchetto sicurezza Dell Control Vault 3.

Il “sesto senso” di cui parlato prima è una funzione molto comoda di cui è dotato questo dispositivo, la quale ci aiuterà anche a risparmiare batteria. Infatti si tratta di un particolare sensore di prossimità gestito dalla tecnologia Intel Context Sensing.

Tramite di esso il PC sarà in grado di rilevare quando ci allontaniamo dal PC, disattivandolo automaticamente e riattivandolo al nostro ritorno. Per le altre specifiche tecniche dovremo attendere ancora un po, ovvero fino alla presentazione ufficiale dei prossimi giorni.