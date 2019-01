30 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Sono molti gli utenti che aspettano impazientemente il nuovo Nokia 9 PureView. E’ qualche mese che si parla in merito a questo device. Lo smartphone doveva vedere la luce prima della fine del 2018, ma qualcosa ha spinto l’azienda a cambiare i suoi programmi. Numerosi indiscrezioni confermano che il Nokia 9 PureView vedrà la luce a breve.

Nonostante l’azienda finnica non abbia ancora detto nulla di ufficiale in merito alle caratteristiche del suo prossimo top di gamma, sono numerose le caratteristiche trapelate. Andiamo a scoprire oggi quali sono le specifiche tecniche, ma non solo, che dovrebbero contraddistinguere il nuovo gioiellino della casa finlandese.

Nokia 9 PureView: le caratteristiche tecniche

Stando a quanto emerso in questi giorni, il nuovo Nokia 9 PureView sarà conosciuto per essere il primo top di gamma dell’azienda ad avere ben 5 fotocamere. Non stiamo parlando di semplici fotocamere. Pare che queste siano prodotte in collaborazione con Zeiss. Nokia punta in alto per quanto riguarda la qualità fotografica. Lo smartphone dovrebbe essere dotato di un processore Snapdragon 845 di Qualcomm. Mentre saranno ben 6 i GB di RAM.

Il display sarà di 5.99 pollici è avrà una risoluzione in 2K. Il sensore delle impronte digitali sarà integrato all’interno del display. Ciò lascerà spazio ad una batteria decisamente più grande. La scocca sarà in vetro per agevolare l’utilizzo della ricarica wireless del dispositivo. Il sistema operativo presente sarà Android One. Nokia 9 PureView dovrebbe essere presentato nel corso del Mobile World Congress di Barcellona. Il suo prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 600 euro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.