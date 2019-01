20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Nonostante i nuovi iPhone XS e XR siano usciti solamente pochi mesi fa, sono molte le voci che vedono come protagonisti i modelli del 2019. Nelle scorse ore hanno fatto il giro del web una serie di immagini pubblicate da dei noti leaker ritraenti il nuovissimo iPhone XI. Ecco cosa potrebbe avere in mente Apple.

Pare che siano state ben due le fonti a confermare che le immagini rappresentano effettivamente il design che Apple sceglierà. Ovviamente si tratta di una caratteristica che il colosso di Cupertino potrebbe decidere di modificare nel corso dei mesi. Ciò che risulta certo però è che il nuovo iPhone XI avrà ben tre fotocamere.

Apple: le immagini del nuovo iPhone XI

A pubblicare per primo le immagini è stato il noto sito Digit in collaborazione con OnLeaks e Ice Universe. I render si limitano a mostrare parte di quella che sarà la scocca posteriore dei nuovi iPhone. Sembra che il design riprenda quello dei già esistenti iPhone X. L’unico dettaglio differente che subito dà al’occhio è la nuova disposizione delle fotocamere.

I nuovi melafonini avranno ben tre fotocamere. Apple vuole risultare innovativa anche nel posizionamento dei tre obiettivi. Sembra che l’azienda abbia studiato un modo per non far apparire iPhone simile agli smartphone della concorrenza. Il sito tiene a precisare che si tratta di un tipo di design che Apple potrebbe davvero adottare sui nuovi iPhone. Tuttavia potrebbe anche decidere di cambiarlo. Per notizie più certe in merito al design finale del melafonino bisognerà aspettare i prossimi mesi. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.