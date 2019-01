14 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Le donne sanno che ci vogliono circa trenta minuti per asciugarsi i capelli. Soprattutto per quante hanno i capelli lunghi, crespi, folti, e dopo un pò di tempo si ritrovano i capelli molto caldi. L’annuncio di Volo è quello di aver creato un asciugacapelli a infrarossi che potrebbe ridurre i tempi e non rendere più i capelli bollenti. Il che fa loro molto male.

Vediamo come funziona e quali avvertimenti comporta.

Asciugacapelli Volo Go come funziona

A differenza dei tradizionali asciugacapelli, Volo Go utilizza lampadine a raggi infrarossi e calore radiante per asciugare i capelli “dall’interno verso l’esterno“. In questo modo, si può presumibilmente ridurre il tempo necessario per asciugare completamente le tue trecce, ed è anche pensato per ridurre l’effetto crespo.

Volo funziona davvero? Ecco l’impressione di chi lo ha testato: Chris Velazco di Engadget:

Di solito non vado in giro con i capelli bagnati, soprattutto non mentre sto lavorando a una convention, quindi non ho potuto testare quelle affermazioni. Ma dalla mia esperienza, il Volo Go non è diventato caldo come il mio asciugacapelli normale (il first-gen Dyson Supersonic) alla massima potenza. Era ancora molto caldo, anche se questo mi lascia dubbiosa sul fatto che possa davvero ridurre il mio tempo di asciugatura.

Poi aggiunge:

Secondo il CEO e fondatore della compagnia Ryan Goldman, il Sistema Volo dovrebbe essere in grado di asciugare i miei capelli lunghi e spessi in circa 11 minuti , basato su test che avevano fatto su altri con trecce simili. Ma dovrei prima assicurarmi i capelli con il Volo Hero. un asciugamano in microfibra, che costa $ 40 al dettaglio, ma sarà in bundle con gli acquisti di Kickstarter.

Insomma, stando a questa recensione se è vero che surriscaldano meno i capelli, qualche dubbio resta sui tempi di asciugatura. Non resta che testarlo. Chi scrive però non può.