Il fentanil è la droga più mortale degli Stati Uniti. L’oppioide sintetico è stato collegato a circa il 29 percento di tutti i casi di overdose nel 2016. Dati decisamente rivelatori di un problema, diramati dal Centers for Disease Control e il centro nazionale di prevenzione per le statistiche sulla salute.

I dati si basavano su certificati di morte per overdose di droga dal 2011 al 2016. Per tre di quegli anni, dal 2012 al 2015, l’eroina era la droga più spesso riscontrata nei decessi per overdose. L’epidemia di oppioidi ha sicuramente avuto un grande impatto.

La posizione della Cina

La Cina ha accettato di etichettare il fentanil come sostanza controllata dopo un incontro tra il presidente Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Quest’ultimo ha accettato l’incontro, a lungo ricercato dagli Stati Uniti, tra i due leader a margine del vertice del G20.



I funzionari statunitensi da anni spingono il governo cinese a prendere una posizione più dura contro il fentanil, la cui pericolosità è 50 volte più potente dell’eroina. La maggior parte della fornitura statunitense del farmaco è fabbricata in Cina.



La portavoce per la stampa della Casa Bianca, Sarah Sanders, dice che la decisione farà sì che “le persone che vendono fentanyl negli Stati Uniti saranno soggette alla massima pena della Cina secondo la legge“.

Controversie

Un nuovo strumento viene utilizzato per combattere l’epidemia di oppiacei della nazione. Viene utilizzata, infatti, una striscia reattiva per determinare se i farmaci sono collegati al fentanil.

La striscia reattiva funziona come un test di gravidanza al contrario: una riga sulla striscia suggerisce che i farmaci sono positivi al fentanil. Due righe sono interpretate come un risultato negativo.

Tuttavia, le strisce reattive non sono efficaci al 100% per eliminare il rischio di sovradosaggio, poiché non identificano tutte le forme di fentanil e possono produrre falsi negativi. Devono ancora essere approvati dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti.