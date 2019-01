Nel 2019 arriverà il primo notebook Hp con display OLED

20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Hp (Hewlett-Packard) è una famosissima multinazionale statunitense attiva nel campo dell’informatica, soprattutto con la produzione di notebook e computer fissi.

Tutti i notebook Hp prodotti finora e messi sul mercato hanno al massimo un display LCD con retroilluminazione LED, ma nessuno ha provato a mettere un display OLED. Ci aveva tentato Lenovo e Alienware, ma con poco successo e su dispositivi con display di massimo 13 pollici. In questo 2019, però, verrà lanciato il primo notebook da 15” con display OLED, l’Hp Spectre x360.

Il nuovo notebook Hp Spectre x360

Per quanto riguarda il display OLED montato, non sappiamo molto di più, se si tratta di un 4K o di un QHD. Quello che è sicuro, però, è la copertura totale dello spazio colore DCI-P3 ed il supporto HDR.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche più specifiche, dovrebbe avere una CPU Intel Core i7 di ottava generazione, ben 16 Gb di RAM e 512 Gb di memoria interna storage, che assicurano senza ombra di dubbio prestazioni molto elevate anche in caso di multitasking. Ci si aspetta molto anche dalla batteria, che dovrebbe durare, con utilizzo misto, circa 16 ore, molto al di sopra degli standard del settore. Come colorazioni, sicuro ci sarà quella classica nera, mentre ancora non ne sono state rivelate altre.

Non sappiamo ne il prezzo di lancio ne la data precisa, ma è molto probabile la diffusione dell’Hp Spectre x360 OLED tra un paio di mesi, verso Marzo 2019. Verrà, quasi sicuramente, prima lanciato in America, e solo dopo un po’ messo a disposizione anche in Europa.