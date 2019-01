16 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Un sistema di pinzette acustiche olografiche (HAT) è stato utilizzato per sospendere fino a 25 oggetti a mezz’aria contemporaneamente.

L’incredibile impresa è stata realizzata da Bruce Drinkwater presso l’Università di Bristol nel Regno Unito e Asier Marzo presso l’Università pubblica di Navarra, in Spagna. I quali hanno utilizzato una gamma complessa di altoparlanti per creare un campo di onde sonore complesso e controllabile.

Il duo crede che il loro allestimento potrebbe avere importanti applicazioni mediche nel prossimo futuro. E potrebbe anche essere usato per creare schermi fisici di ologrammi 3D. Pinzette ottiche sono state inventate nel 1986 da Arthur Ashkin, che ha condiviso il Premio Nobel 2018. Col fine dimostrare come quei piccoli oggetti dielettrici inclusi batteri e virus possano essere levitati e manipolati con un raggio focalizzato di luce laser.

Pinzette olografiche, lo sviluppo negli anni

Da allora, sono state sviluppate pinzette ottiche olografiche (HOT) per manipolare oggetti multipli e assemblare microstrutture 3D. Tuttavia, gli HOT hanno diverse carenze. Poiché la luce può viaggiare solo attraverso supporti trasparenti, gli HOT non sono in grado di operare all’interno di mezzi più opachi, compresi i tessuti umani.

Un altro problema è che i laser usati per creare HOT forniscono una quantità significativa di energia, che può danneggiare oggetti come le cellule viventi. Al contrario, gli HAT consentono manipolazioni di oggetti all’interno di un’ampia varietà di mezzi liquidi e solidi.

Gli HAT funzionano con un’efficienza energetica oltre 100.000 volte superiore a quella degli HOT, il che significa che molta meno energia viene consegnata agli oggetti. Il tutto con conseguente minor danno agli oggetti che vengono manipolati. Inoltre, gli HAT sono in grado di manipolare oggetti più grandi (fino alla scala del centimetro) rispetto agli HOT.

Ecco il video dimostrativo: