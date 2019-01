Annunciata ufficialmente la tv Sony con risoluzione 8K HDR

18 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

In questi ultimi anni sono stati fatti enormi passi in avanti nel settore delle televisioni, non solo con un’aumento della grandezza del display dei dispositivi, ma anche con la risoluzione, con quella 4K attualmente la più diffusa in commercio.

Qualche mese fa in Cina è stato trasmesso in diretta nazionale il primo film con la nuova risoluzione 8K, nettamente superiore alla precedente. Sono già diverse le aziende che hanno presentato ufficialmente le proprie tv 8K per il futuro, tra cui Sharp, LG e Samsung. A questa lista si aggiunge Sony, che, al recente CES 2019, ha annunciato due nuove televisioni, di cui una nella nuova risoluzione.

La televisione 8K di Sony

A Las Vegas, Sony ha annunciato le due nuove tv della serie Master, la AG9, una tv OLED 4K molto interessante, ma soprattutto la tv ZG9, con risoluzione 8K.

Quest’ultima si può acquistare nei tagli 98” e 85”, quindi tv estremamente larghe e che richiedono enorme spazio in casa. La ZG9 arriva a ben 33 milioni di pixel, gestiti tutti dal processore d’immagine X1 Ultimate. Grazie a quest’ultimo si può anche effettuare un passaggio di calo di risoluzione, effettuando un preciso upscaling senza perdere dettagli.

Sono state aggiunte inoltre altre due tecnologie in supporto alla risoluzione, la Backlight Master Drive, che consiste nella presenza di LED ultra intensi controllati in maniera indipendente, e X-tended Dynamic Range PRO 8K, per gestire l’energia in maniera consona e in base a dove serve maggior illuminazione e dove no.

Infine, anche il sistema audio è molto potente e ben curato, con il sistema Acoustic Multi-Audio, con 4 diffusori nella parte anteriore. Arriverà sicuramente poi in seguito la compatibilità con il Dolby Atmos.