Arriva a Milano il primo negozio fisico di Amazon 4 Star

Ad Aprile verrà aperto a Milano il primo negozio fisico di Amazon dopo quello di New York, e sarà un 4 Star, ovvero con in vendita solo i prodotti migliori.

Con lo sviluppo di Internet e del web, anche il modo di fare acquisti è cambiato. Infatti, i numeri di gente che acquista online aumenta sempre più, merito anche dei prezzi più ridotti che si trovano sul web e alla facilità d’acquisto.

Senza dubbio, la piattaforma e-commerce più grande e conosciuta al mondo è Amazon, che vanta milioni e milioni di clienti ogni anno e tantissimi magazzini e centri sparsi in tutto il mondo. Il grande successo dell’azienda ha portato anche a creare dispositivi di linea propria, come gli Amazon Echo, ed a creare una propria piattaforma video, Amazon Video.

Arriva il negozio 4 Star di Amazon in Italia

Finora l’azienda statunitense ha basato il proprio commercio esclusivamente online, non progettando negozi fisici nel mondo. L’unico, aperto recentemente, si trova a New York, non di grandi dimensioni e con pochi prodotti.

Una grande novità però è arrivata in merito, e riguarda proprio l’Italia. Infatti, tra non molto, aprirà a Milano un negozio fisico di Amazon, molto più grande di quello statunitense e con più vastità di prodotti disponibili alla vendita.

Il negozio sarà un 4 Star, ovvero ci saranno solo i prodotti con le migliori recensioni degli utenti sul sito per ogni categoria, e grandi sconti per gli abbonati a Prime.

Di certo è un esperimento commerciale molto interessante, che potrebbe aprire alla diffusione in tutto il mondo di negozi fisici Amazon in caso di esito positivo. L’apertura del negozio a Milano dovrebbe essere fissata verso Aprile.