Arriva il nuovo pc da gaming Samsung Notebook Odyssey

Nel settore videoludico, in questi ultimi anni c’è un grande cambio di tendenza. Infatti, se prima si giocava quasi esclusivamente sulle console e dispositivi portatili, oggi sempre più gente gioca sul computer, attaccando il joystick o direttamente con mouse e tastiera.

Alcuni giochi, ovviamente, sono molto pesanti e la maggior parte dei computer non riesce a reggerli. Perciò, sono nati i computer da gaming, dispositivi ottimi dal punto di vista hardware che permettono un’ottima esperienza di utilizzo e soprattutto di gioco.

Samsung Notebook Odyssey è il nuovo pc da gaming

Dopo il vecchio Odyssey Z, Samsung è pronta a lanciare sul mercato un nuovo pc da gaming, molto potente dal punto di vista hardware, il Samsung Notebook Odyssey, svelato sul palco del CES 2019 ieri a Las Vegas.

Riguardo le caratteristiche tecniche, ha un display LCD da 15,6” con risoluzione Full HD. Il processore è un Intel Core i7 con RAM da 16 Gb (doppio slot) e una memoria interna da 256 SD e 1 Terabyte SSD, che assicura la possibilità di scaricare molto materiale, compresi giochi pesanti. Importante anche la scheda grafica per giocare, una NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q. Ha una porta USB-C, tre porte USB 3.0 ed un’uscita HDMI. Il tutto è fatto di alluminio, molto bello esteticamente, con una colorazione sotto i tasti della tastiera.

Il prezzo è ancora sconosciuto, così come la data di lancio ufficiale. Si sa solo che dovrebbe essere messo sul mercato in questi primi mesi del 2019 e soltanto negli Stati Uniti. Se, avrà molto successo tra i gamer e non, è probabile che la vendita verrà allargata anche in Europa.