Il primo smartphone pieghevole è ora realtà. Il produttore non è, come tutti pensano, Samsung, ma una nuova azienda chiamata Royole. E’ questa una delle emergenti case che è stata al centro dell’attenzione in questo CES 2019. Non è stato presentato solamente lo smartphone pieghevole, ma anche una serie di gadget.

Tra i gadget proposti in esclusiva dall’azienda troviamo una futuristica tastiera flessibile, uno smart speaker con display flessibile e un bastone smart per i selfie. Andiamo a scoprire in questo articolo le caratteristiche di questi gadget.

CES 2019: display flessibili in primo piano

Lo smart speaker presentato da Royole è dotato di un display flessibile di ben 7.8 pollici. Questo risulta essere piegato di 100 gradi e può essere utilizzato per scegliere i contenuti che si ha intenzione di ascoltare. Non solo musica ma anche contenuti video. Lo speaker è anche dotato di una fotocamera che è in grado di ruotare fino a 180 gradi. Questa può essere utilizzata sia per videochiamate che per fare foto.

Se lo smart speaker vi sembra già rivoluzionario, non è da meno la nuova tastiera flessibile. Questa si collega a tutti i dispositivi tramite Bluetooth. La particolarità della tastiera è che risulta essere portatile al 100%. Quando non è in utilizzo basta un tap per far si che questa si arrotoli. L’ultimo gadget presentato dall’azienda nel corso del CES 2019 è stato un bastone smart per i selfie che presenta dei punti touch su cui cliccare per modificare impostazioni fotografiche sul telefono.

Non sono state rese note le date di rilascio dei tre gadget. Si presuppone però che queste vedranno la luce sul mercato occidentale nei prossimi mesi. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.