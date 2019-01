LG sta per lanciare la sua nuova tv OLED che si arrotola

24 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Con il passare degli anni, aumentano sempre più le dimensioni delle televisioni in commercio, fino ad arrivare addirittura a 70”. Contemporaneamente aumenta anche la risoluzione, che è passata da un LCD all’8K, testata diversi mesi fa in Cina.

Ovviamente ciò comporta un grande spazio da tenere per mettere i dispositivi in casa. Le aziende hanno pensato a diminuire le dimensioni rendendo le tv sempre più sottili ma tenendo lo stesso cura del design estetico. Un esempio è la televisione Wallpaper lanciata lo scorso anno da LG, che era sottilissima, con pochissimi cm di spessore.

La nuova tv LG che si arrotola

Per portare qualcosa di nuovo, LG lancierà quest’anno una particolare televisione, chiamata OLED tv R, dove la “R” sta per intendere la capacità di arrotolarsi e srotolarsi quando si vuole, per gestire lo spazio in maniera più flessibile. Una vera e propria novità del settore.

Si potranno dunque usare tre opzioni di visualizzazione: