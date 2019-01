20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Il nuovo anno è iniziato subito forte dalle varie compagnie telefoniche italiane, pronte a conquistare e sottrarre clienti alle avversarie con le loro offerte normali e “Winback“. per winback si intendono offerte mirate per un ex cliente che ha cambiato azienda, ed ognuna è destinata per determinati operatori di attuale appartenenza.

Le offerte di TIM e Vodafone di Gennaio 2019

Due delle aziende leader nel settore in Italia, TIM e Vodafone, nonostante un leggero calo di clienti nel 2018, dovuto soprattutto a Iliad, sono pronte a ripartire con numerose offerte molto vantaggiose.

Offerte Vodafone:

Vodafone Special 10 Gb . Abbiamo minuti illimitati e 10 Gb di Internet in modalità 4G al mese, il tutto al prezzo di 12 euro al mese più 6 di attivazione iniziale e 10 per la nuova SIM.

. Abbiamo e di Internet in modalità 4G al mese, il tutto al prezzo di più 6 di attivazione iniziale e 10 per la nuova SIM. Vodafone Special 20 Gb . Offerta simile alla precedente, con minuti illimitati e il doppio dei Gb disponibili, ma il prezzo varia in base all’operatore di provenienza. Se si proviene dalla TIM costa 12 euro al mese, dalla 3 Italia 7 euro al mese, dalla Wind 10,80 euro al mese .

. Offerta simile alla precedente, con minuti illimitati e il doppio dei Gb disponibili, ma il prezzo varia in base all’operatore di provenienza. Se si proviene dalla . Vodafone Special 30 Gb . Offre minuti illimitati e 30 Gb di Internet al prezzo di 15 euro al mese (oltre quelli di attivazione e nuova SIM) ottenibile s olo per i clienti TIM e WIND .

. Offre minuti illimitati e di Internet al prezzo di (oltre quelli di attivazione e nuova SIM) ottenibile s . Vodafone Special 50 Gb . L’ultima di questa linea di offerta, ci propone minuti illimitati verso tutti, 50 Gb di Internet veloce al prezzo di 15 euro al mese per Wind, 6,99 euro al mese se si proviene da un’operatore virtuale, 7,99 euro al mese da Iliad.

. L’ultima di questa linea di offerta, ci propone minuti illimitati verso tutti, veloce al prezzo di Vodafone Simple + . Questa offerta ci offre 1000 minuti e 1000 sms al mese, 20 Gb di Internet al costo di 9,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente, o 14,99 euro mensili con addebito su credito residuo.

. Questa offerta ci offre di Internet al costo di con addebito su carta di credito o conto corrente, o mensili con addebito su credito residuo. Vodafone Shake Unlimited 30 Giga. Questa proposta ci offre minuti illimitati verso tutti, 50 sms mensili, 30 Gb di Internet, chat, social, musica e mappe con Gb illimitati al costo di 15 euro al mese con 29 euro di attivazione per i nuovi clienti e 22,50 euro per i vecchi.

Offerte TIM: