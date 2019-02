L’Antartide rigoglioso e non ghiacciato: il regno di una lucertola

Quando nel resto del mondo gli animali erano stati quasi spazzati via da un estinzione di massa in Antartide governava una particolare lucertola

La Terra ha visto passare diverse ere e l’ambiente a livello globale non è mai stata lo stesso. Ere glaciali ed ere più caldo hanno profondamente cambiato i vari ecosistemi, perfino quello dell’Antartide. Apparentemente 350 milioni di anni fa non è una landa ghiacciata e sterile, ma un paradiso tropicale caratterizzato da praterie, fiumi, foreste, insomma un panorama completamente diverso da quello attuale.

Questo suo aspetto caldo umico era il luogo perfetto per un animale che i ricercatori stanno definendo Re dell’Antartide, o almeno questo è il nome affibbiatogli dal Field Museum; il nome scientifico risulta essere alquanto più complicato ovvero Antarctanax Shackletoni in onore dell’esploratore del continente ghiacciato Ernest Shackleton. Anche se il nome dovrebbe indicare qualcosa di maestoso in realtà non è così, ma si potrebbe accomunare senza problemi con un’iguana nei nostri giorni.

Una landa verde e non ghiacciata

Alla base dello studio in merito ci sono dei resti ancora parziali di un esemplare i quali sono stati trovati all’inizio di questa settimana. “Questo nuovo animale era un archosauro, un parente precoce di coccodrilli e dinosauri. Da solo, sembra un po ‘come una lucertola, ma evolutivamente, è uno dei primi membri di quel grande gruppo e ci racconta come i dinosauri e i loro parenti più stretti si sono evoluti e diffusi” questa la dichiarazione di uno dei ricercatori del Field Museum.

“Più scopriamo l’Antartide preistorica, più è strano. Pensavamo che gli animali antartici fossero simili a quelli che vivevano nell’Africa meridionale, dal momento che quelle masse continentali si unirono a quei tempi, ma stiamo scoprendo che la fauna selvatica dell’Antartide è sorprendentemente unica“.