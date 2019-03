21 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

E’ risaputo quanto sia alto l’interesse degli utenti verso il campo degli smartphone pieghevoli. Le varie aziende ci hanno lavorato sopra molto e hanno fatto una vera e propria corsa contro il tempo per presentare i propri prodotti il prima possibile. Apple sembrerebbe indifferente alla situazione ma in realtà risulta essere abbastanza preoccupata.

Nelle scorse ore è stato pubblicato un report che ha spiegato quanto sia importante per Apple entrare nel mercato degli smartphone pieghevoli. Le case concorrenti sono riuscite a presentare delle tecnologie innovative e ciò potrebbe far perdere a Cupertino la sua posizione di “leader” del settore degli smartphone.

Apple: in pericolo il dominio di iPhone

La casa della mela morsicata è sempre tra le ultime a presentare tecnologie fuori dal comune. Questa vuole essere certa che il mercato degli smartphone pieghevoli sia florido come si pensa. Nel frattempo sta cercando di prendere tempo per perfezionare tutti quegli aspetti che le case concorrenti hanno trascurato sui loro prodotti. Stando a quanto riportato però, Apple dovrebbe comunque sbrigarsi.

Per un primo periodo l’azienda di Cupertino sarà avvantaggiata. Gli elevati costi degli smartphone pieghevoli e le caratteristiche ancora poco affidabili rallenteranno le vendite. Apple dovrà sfruttare al meglio questo lasso di tempo per perfezionare al meglio il suo iPhone pieghevole. Sembra che la casa si sia già messa in moto verso una soluzione di questo tipo. Nuovi dettagli dovrebbero arrivare nelle prossime settimane. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.