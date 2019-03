22 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Il Samsung Galaxy S10 è uscito solo da un paio di giorni, ma il panorama tech è già in visibilio! Il Galaxy Fold (il nuovo prototipo di smartphone pieghevole di Samsung) può anche avergli rubato la scena, ma a quanto pare questo non ha impedito al pubblico, in febbrile attesa del nuovo Galaxy S10, ad effettuare il preordine: il telefono è uscito solo ieri e ha già avuto più preordini rispetto a qualsiasi altro cellulare Samsung mai commercializzato nel Regno Unito!

È interessante notare che il 57% dei preordini era per il S10+, più grande e con specifiche decisamente superiori rispetto al modello base; il 47% degli utenti ha optato per la colorazione Prism Black, nonostante la disponibilità di tinte molto accattivanti, come l’inedito perlaceo Prism White. A quanto pare, più di 500 persone si presenteranno solo al Samsung Experience Store di Oxford Street, a Londra, per ritirare i dispositivi, insieme alle protezioni per lo schermo distribuite gratuitamente da Samsung!

Oltre le più rosee previsioni

Conor Pierce, vicepresidente di Samsung Electronics UK & Ireland commenta così il lancio: “la nostra linea Galaxy S10 si basa su un decennio di leadership nel settore, offrendo funzionalità rivoluzionarie per quanto riguarda telecamere, display e prestazioni che continuano ad entusiasmare i nostri clienti, come dimostrato dalle primissime cifre del preordine“.

“È incoraggiante vedere una risposta così positiva alla nostra nuova gamma di prodotti”, continua il vicepresidente Pierce, “anche per quello che riguarda i nuovi auricolari Galaxy Buds e il Galaxy Watch Active. Questo ci consente di essere molto ottimisti e significa che stiamo offrendo una scelta più ampia che mai. Quest’anno continueremo a investire nell’innovazione con il nostro telefono S10 5G e Galaxy Fold, uno dei nostri progetti più ambiziosi, che arriverà verso la fine di quest’anno, inaugurando una nuova era di tecnologia e connettività per smartphone“.