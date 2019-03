29 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

La NASA ha scoperto un pianeta alieno molto simile alla Terra al di fuori del nostro sistema solare. Il pianeta, denominato HD 21749b, è stato scoperto dal TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) e si trova a circa 53 anni luce dalla Terra. La stella è quasi tre volte più grande della Terra, il che rende più probabile che esso sia gassoso piuttosto che roccioso.

La direttrice del team Discovery, Diana Dragomir, ha dichiarato al MIT News: “pensiamo che il pianeta abbia un’atmosfera composta da molecole pesanti, come ad esempio l’acqua. Abbiamo inoltre avuto modo di studiare in modo particolarmente accurato le atmosfere dei pianeti caldi, ma poiché è piuttosto difficile trovare pianeti che orbitano lontano dalle loro stelle, e quindi molto freddi, non siamo stati in grado di scoprire granchè su questi corpi più piccoli e con temperature così basse“.

Un banco di prova molto interessante

HD 21749b viaggia intorno alla sua stella in 36 giorni, un tempo incredibilmente simile a quello della Terra. In merito, il dottor Corey S. Powell ha detto a Forbes: “la cosa più interessante di HD 21749b è proprio che non è strano! È solo un po’ più grande e più caldo della Terra, rendendolo un ottimo soggetto di prova. I veri pianeti “terrestri” saranno più difficili da studiare, ma questo pianeta offrirà importanti strumenti per capire come individuare e studiare un vero gemello terrestre“.

“Siamo stati molto fortunati”, continua Powell, “perchè con ogni probabilità ci aiuterà a capire su quali tipi di mondi potrebbe essere possibile la vita e quali altri pianeti invece possono essere incompatibili con essa. Non esiste un pianeta come questo nel nostro sistema solare e non sappiamo molto su quali potrebbero essere le condizioni atmosferiche su un corpo celeste di questo tipo”. Ora, grazie ad HD 21749b possiamo scoprirlo!