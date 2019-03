22 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Gli scienziati prevedono che il vulcano di Yellowstone esploderà di nuovo, ma non possono stabilire la data o il tipo di esplosione che ne conseguirà. L’ultima eruzione è avvenuta circa 70.000 anni fa e si trattò di un’eruzione vulcanica relativamente minore. Tuttavia, secondo lo scienziato della USGS (US Geological Survey) Jake Lowenstern, è impossibile al momento stabilire quando il vulcano erutterà: potrebbe accadere a giorni o addirittura tra 1000 anni!

Un gigante dormiente

Il dottor Lowenstern ha parlato della prossima eruzione in una conferenza del 2014: “C’è una possibilità che una di queste super-eruzioni si verificherà, ma questo non è lo scenario più probabile: infatti è anche possibile che non ci sarà mai un’altra super-eruzione di Yellowstone, perchè si sono già verificate tre grandi eruzioni e la maggior parte di questi vulcani ne ha al massimo quattro o cinque, in genere“.

“Eruttando, questi vulcani tendono a sciogliere tutta la crosta che li riveste e perdono la loro capacità di continuare a creare eruzioni davvero grandiose, quindi è più plausibile che si generino grossi flussi di lava, ma nessuno può dirlo con certezza“.

Yellowstone, un vulcano quasi “scarico”

Secondo il dottor Lowenstern, considerando la quantità di materiale roccioso residua nella caldera, le probabilità di un evento catastrofico sono piuttosto basse: “non pensiamo che ci sia un’area abbastanza grande che potrebbe generare una di queste grandi eruzioni, ma potrebbero esserci aree più piccole che potrebbero esplodere se le circostanze giuste lo consentissero“.

Quando il vulcano Yellowstone erutterà di nuovo in futuro, l’USGS si aspetta che l’esplosione sia di tipo idrotermico e non esplosivo. L’agenzia geologica ha spiegato che l’evento più probabile è in realtà un’eruzione idrotermale (che causa la fuoriuscita di acqua estremamente calda, similmente a quanto accade per i geyser) o una colata di lava.

Possiamo stare tranquilli, per ora

“Anche se lo scenario peggiore è davvero terrificante, potendo molto verosimilmente avere proporzioni globali, la maggior parte delle eruzioni precedenti a Yellowstone non sono state altamente esplosive: delle circa 50 eruzioni precedenti, quasi tutte erano semplici colate di lava, con ripercussioni al di fuori del Parco Nazionale minime: questo è lo scenario vulcanico più probabile a Yellowstone“, conclude il dottor Lowenstern.