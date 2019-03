20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Negli ultimi tempi i fan della mela morsicata si stanno focalizzando sempre di più degli occhiali smart dell’azienda. Sono anni che si vocifera in merito al loro possibile lancio. I primi dettagli in merito alla produzione di un oggetto di questo tipo risalgono al 2015, da allora Apple ha iniziato a presentare una serie di brevetti che non hanno fatto altro che confermare l’arrivo del prodotto.

Ebbene sì, Apple è convinta che il campo della realtà aumentata rappresenti il futuro della tecnologia. I nuovi Apple Glasses saranno incentrati pienamente su di essa. Il colosso di Cupertino ha fatto di tutto per integrare la tecnologia AR sui suoi prodotti, ma pare che ciò non gli basti.

Apple Glasses in arrivo nel 2020

Fin dal 2015 Apple ha iniziato a dare indizi in merito alla produzione di un paio di occhiali smart. Nel corso di questi anni, infatti, l’azienda ha acquisito tutta una serie di case specializzate nello sviluppo di tecnologie basate sulla realtà aumentata. Non solo, la mela morsicata ha anche partecipato a numerose fiere internazionali al fine di incontrare diverse aziende specializzate proprio nel settore. Sono stati alcuni esponenti di Apple stessi ad annunciare la possibilità dell’arrivo di un prodotto rivoluzionario di questo tipo.

Sappiamo che gli occhiali smart della mela saranno nettamente differenti rispetto a quelli delle case concorrenti. Negli scorsi giorni Ming-Chi Kuo ha confermato che Apple inizierà la produzione di questi tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. Il lancio dovrebbe cadere, invece, entro la metà del 2020. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.