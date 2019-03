18 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Epic Games ha deciso di rimuovere dal suo battle royale, Fortnite, uno dei veicoli più odiati di sempre. Stiamo parlando dell’aeroplano introdotto con l’inizio della stagione 7. Poco prima della fine della stagione, infatti, uno degli sviluppatori ne aveva confermato la rimozione dalle partite classiche. A partire dalla stagione 8 questo è presente solamente nella modalità creativa.

A gioire della notizia sono stati la stragrande maggioranza di videogiocatori che hanno letteralmente odiato il veicolo. Ricordiamo che gli stessi sviluppatori del gioco hanno cercato di revisionare l’aereo più volte al fine di renderlo gradevole agli occhi degli utenti. Peccato che tutto il lavoro non sia servito a salvarlo. Pare che un leak delle ultime ore abbia svelato il ritorno degli aeroplani nel battle royale.

Fortnite: tornano gli areoplani?

Non c’è bisogno di dire che gli utenti sono in fibrillazione per la notizia. Sembra che sia stata scoperta all’interno dei codici del gioco, una stringa contenenti chiari riferimenti ad un carburante per aerei. Bisogna ricordare che Epic Games ha deciso di introdurre i carburanti per i vari veicoli presenti nel gioco. Questa nuova caratteristica sarà resa disponibile con un aggiornamento nelle prossime settimane. La presenza del carburante per aerei all’interno dei codici non fa altro che aumentare il sospetto di un ritorno del veicolo.

Per il momento non ci è dato sapere se Epic Games ha intenzione di riportare gli aerei all’interno delle partite classiche. Potrebbe starci che l’azienda abbia deciso di lanciare una modalità a tempo limitato con protagonisti gli aerei. Per il momento però si tratta solamente di supposizioni. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.