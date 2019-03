12 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Se hai trovato le tue chat con il tuo Google Home Hub un po’ troppo artificiose fino ad ora, per te ci sono buone notizie. La funzione Conversazione continua è ora disponibile per i display intelligenti supportati da Google Assistant.

Conversazione successiva, se non lo sai ancora, ti consente di portare avanti una conversazione con Google Assistant senza dover continuare a dire “OK Google” o “Ehi Google” di fronte a ogni richiesta o istruzione. La funzione è presente negli altoparlanti di Google Home da un po’ di tempo. Ma Android Police segnala che è ora disponibile anche su display intelligenti di Google Assistant, per chat più naturali.

Google Assistant, i miglioramenti in arrivo

Per il momento però, è necessario avere un dispositivo impostato per US English per poter farlo lavorare su display intelligenti e altoparlanti intelligenti. Al momento non è possibile utilizzare la funzione Conversazione continua per altre lingue. Per abilitare la funzione su un dispositivo come Google Home Hub o Lenovo Smart Display, occorre accedere all’app Google Home. Tocca la scheda Account, quindi Impostazioni, quindi apri la scheda Assistant e scegli Conversazione continua.

Quando Google Assistant sta ascoltando i comandi di follow-up, vedrai una piccola icona di Assistant che spunta dall’angolo dello schermo (sugli altoparlanti intelligenti, i LED superiori si accendono per indicare che il dispositivo è ancora in ascolto).

Chiedere informazioni sul meteo per “oggi“, ad esempio, e una volta che Google Assistant ha risposto, puoi dire qualcosa come “che ne dici di domani?” subito con Conversazione continua. Assicurando che il dispositivo comprenda il contesto.