24 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Il settore dei videogiochi è un settore in continua espansione e crescita, con sempre più persone che passano delle ore a giocare ai tantissimi tipi diversi di giochi che esistono. Basta pensare al fenomeno Fortnite, che ha raggiunto dei numeri di giocatori incredibili, soprattutto considerando che è un gioco gratis.

Ovviamente, quasi la totalità delle persone giocano o tramite la propria postazione pc, o tramite le varie console, come la Nintendo Switch, la Playstation 4, l’Xbox One ecc. Non bisogna dimenticare però che nella categoria di videogiochi rientrano anche quelli per i dispositivi mobili, quindi supportati da Android ed iOS.

Grandi videogiochi per i dispositivi mobili

Il 2019 sarà un anno molto positivo per la categoria mobile dei videogiochi. Se infatti, fino ad adesso, si sono alternati buoni giochi (ma non eccelsi) e giochi mediocri, quest’anno sono stati ufficializzati diversi ottimi giochi, comparabili quasi a quelli per console. Eccone alcuni: