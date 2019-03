Ernest Quintana fu informato che aveva solo giorni di vita da un medico che apparve sul videoscreen del robot.

Quintana è morto il giorno seguente al Kaiser Permanente Medical Center di Fremont, in California.

L’amica di sua figlia Julianne Spangler ha colpito i capi del centro, dicendo: “Questo non è il modo di mostrare valore e compassione a un paziente“.

Postando la foto dello schermo del robot, la signora Spangler ha scritto su Facebook: “Questo è il dottore robot che è entrato nella stanza di cura intensiva del padre lunedì sera tardi e gli ha detto che non c’è niente da fare per i suoi polmoni, l’unica opzione è la cura di conforto, togliergli la maschera aiutandolo a respirare e dargli una flebo di morfina fino alla sua morte.

Continua: “Grazie Fremont Kaiser per la tua compassione per un uomo che è al 100% consapevole e attento …

“Ogni lotta, ogni momento felice, ogni lacrima ridotta a uno schermo video che ti dice che non vivrai più non è accettabile, richiedi meglio, apprezza i nostri progressi senza permettergli di oltrepassare i limiti della compassione”.

La signora Spangler in seguito scrisse: “Come società non possiamo accettarla come una ‘nuova norma’ o ‘procedura operativa standard’, c’è ancora bisogno di un tocco umano specialmente nelle ultime ore della tua vita.

“Quel dottore robot può andar bene per alcune situazioni, ma non per dire ad un uomo che morirà. La tecnologia al suo meglio? Se fossi stato lì, gli avrei detto di voltare le spalle e mandare un umano! “

La nipote di Quintana, Annalisa Wilharm, ha descritto il momento in cui il medico a distanza ha informato il nonno della sua morte imminente sullo schermo, dicendo: “Sto impazzendo, sto cercando di non piangere – sto cercando di non urlare perché siamo solo io e lui.”

La signora Wilharm ha detto che quando la moglie del sig. Quintana si è lamentata un’infermiera le ha detto che era la “politica” del centro, ma Michelle Gaskill-Hames, vicepresidente senior della Kaiser Permanente nella contea meridionale di Alameda, ha detto in una dichiarazione che la politica era di avere un’infermiera o medico nella stanza quando hanno luogo consultazioni a distanza.

Ha detto che “non sostengono o incoraggiano l’uso della tecnologia per sostituire le interazioni personali tra i nostri pazienti e le loro squadre di cura” e il centro non è stato all’altezza in questa occasione.

“Useremo questo come un’opportunità per rivedere come migliorare l’esperienza del paziente con le funzionalità di tele-video“, ha aggiunto.