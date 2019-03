20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Da Kew Gardens a Paddington Bear, ci sono una serie di monete da 50 penny rare e da collezione. E la Royal Mint rilascerà una moneta dedicata al grande Professor Stephen Hawking questo mese.

Il defunto professore di fisica all‘Università di Cambridge morì nel marzo dell’anno scorso, E la moneta presenterà un Black Hole a cui Hawking dedicò molto studio. Durante tutta la sua vita, Hawking è stato spesso considerato una delle menti più brillanti del mondo ed è stato autore di molti libri e docente all’Università di Cambridge.

Il suo bestseller più notevole è stato A Brief History of Time. Quando sarà in vendita? Un’immagine ufficiale della moneta non è stata ancora rilasciata, ma la moneta stessa sarà distribuita dal 12 marzo dalla Zecca Reale. La data di rilascio sarà due giorni prima dell’anniversario della sua scomparsa: il 14 marzo.

Se la moneta sarà rilasciato davvero prima del 14 marzo, Hawking diventerà la terza persona nella storia britannica commemorata su una moneta entro un anno dalla morte.

Moneta dedicata a Stephen Hawking: il motivo

Queste le motivazioni ufficiali della scelta:

“Come grande innovatore nel suo campo e uno dei più famosi scienziati britannici dei tempi moderni, sembra un tributo appropriato che una nuova moneta dovrebbe essere pubblicata con Stephen Hawking.”

Il comunicato prosegue:

“Le sue idee innovative sul funzionamento dell’universo possono essere viste come un contributo significativo all’umanità. Rendendo la complessità della fisica riconoscibile per la persona comune”.

Come altre monete commemorative, sarà coniato in oro, argento standard. Un piedistallo in argento e basi in cupro-nichel.