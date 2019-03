Windows 7: scoperta una grave vulnerabilità attraverso Chrome

16 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Come ben sappiamo, i computer non possono funzionare senza sistema operativo. Tra i vari presenti sul mercato, senza dubbio il più utilizzato e distribuito è Windows, il software di Microsoft.

Sebbene attualmente già da tempo il software utilizzato e distribuito ufficialmente è Windows 10, con tanti aggiornamenti fatti periodicamente, c’è ancora gente che utilizza le vecchie versioni, soprattutto Windows 7.

Scoperta una falla di sicurezza con Windows 7

Il team di Google, in associazione con quello di Microsoft, ha scoperto una grave vulnerabilità di sicurezza che colpisce chi usa il browser Google Chrome sul vecchio sistema operativo Windows 7. Numerosi aggressori e cybercriminali hanno sfruttato questa falla di sicurezza fino allo scorso venerdì, ora fixata.

“La vulnerabilità di Windows non ancora corretta potrebbe essere utilizzata per scalare i privilegi o combinata con un’altra vulnerabilità del browser in uso per evadere le sandbox di sicurezza”, ha scritto Clement Lecigne di Google.

Il problema, presente sul kernel driver win32k.sys, permette al malintenzionato di entrare nel SO violando i vari sandbox di sicurezza per rubare più dati sensibili possibili. Come ha però tenuto a precisare Google, la vulnerabilità è presente solo nel browser con il SO in uso Windows 7, quindi, per chi ha altre, versioni, non ci sono problemi.

“Sono state osservate aggressioni attive solo contro sistemi Windows 7 a 32-bit, considerando le nuove mitigazioni sulle aggressioni presenti sulle versioni più recenti”

Per chi possiede ancora il vecchio software di Microsoft, per risolvere il problema basta installare l’ultima versione e riavviare Google Chrome.