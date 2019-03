20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

L’azienda della mela morsicata, Apple, ha sorpreso tutti nelle scorse ore per aver dato il via ad una campagna promozionale molto interessante. Stiamo parlando di un bonus che il colosso di Cupertino devolve a coloro che decidono di ricaricare i fondi del proprio account Apple ID. Scopriamo di cosa si tratta.

Non è la prima volta che Apple decide di attuare iniziative promozionali. Ricordiamo che mosse del genere da parte dell’azienda sono molto rare. Tuttavia nelle ultime settimane pare che la frequenza con cui queste vengono proposte stia aumentando. Per il momento l’iniziativa riguarda solamente alcuni paesi ma presto potrebbe arrivare anche in Italia.

Apple: 10% di bonus se ricarichi i fondi del tuo ID

L’iniziativa promozionale è stata lanciata nelle scorse ore negli Stati Uniti. Voci confermano che questa verrà estesa anche ad altri paesi. L’Italia potrebbe essere uno di questi. Pare che la percentuale di bonus possa variare da paese a paese. Stando alle ultime indiscrezioni, gli utenti tedeschi riceveranno un bonus del 15%. Tutto ciò semplicemente se si decide di caricare fondi sul proprio ID.

Tutto quello che bisogna fare è avere un dispositivo Apple a disposizione. Basterà recarsi all’interno della pagina dedicata ai pagamenti e cliccare sulla voce “aggiungi fondi”. Se avete impostato un metodo di pagamento valido potrete scegliere tra i vari tagli di ricarica. Il bonus va dai 2 euro per le ricariche da 10 euro fino a 20 euro per quelle da 200. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.