Quando si tratta di auricolari wireless, può essere difficile trovare qualcosa di veramente valido per meno di 200 dollari. Apple AirPods, probabilmente l’opzione più popolare del mercato, è anche una delle scelte più convenienti al prezzo di 159 dollari. Certo, ci sono moltissimi articoli più economici che possono funzionare alla grande, ma se l’ago della bilancia è la qualità del suono, la lista inizia a restringersi.

Un’ottima alternativa ai marchi più blasonati

Tuttavia, ci sono alcune valide alternative alle AirPods e in effetti, gli auricolari wireless Jabra Elite 65t sono in cima alla lista. Sebbene Apple abbia avuto molto successo in questa fetta di mercato, la proposta commerciale di auricolari wireless sta facendo registrare cambiamenti piuttosto repentini. Con il recente debutto dei Samsung Galaxy Buds, sembra che i prezzi stiano iniziando ad essere più accessibili.

Gli auricolari Jabra Elite Active 65t sono dotati di una batteria a lunga durata, un’ottima qualità del suono e una vasta gamma di funzioni. La connessione Bluetooth consente un utilizzo molto semplice grazie alla possibilità di associarle allo smartphone in modo da poter ascoltare musica o rispondere alle chiamate senza consumare troppa energia. Sono anche in grado di tenere traccia dei nostri allenamenti utilizzando un sensore di movimento integrato, quindi sono estremamente valide anche come fitness tracker.

Ma volendo trovare il pelo nell’uovo…

Nonostante l’isolamento acustico eccellente e il suono bilanciato, sembra che le Jabra pecchino in almeno un paio di aspetti. Pur adattandosi perfettamente alle orecchie, c’è da segnalare che le forme dell’orecchio tendono a variare da persona a persona, per cui se si hanno canali auricolari particolarmente piccoli, potrebbero non risultare comodissime. Normalmente vendute a 190 dollari su Amazon, per un periodo limitato sarà possibile acquistarle con uno sconto di 30 dollari, arrivando perciò a spendere 160 dollari per un prodotto che resta estremamente valido.