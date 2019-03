14 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Nulla influenza il corpo dalla testa ai piedi proprio come la disidratazione. Uno studio recente ha dimostrato che, quando si tratta di misurare la disidratazione, ci sbagliamo.

Tale ricerca ha deciso di indagare su come questo si svolge nelle case di cura, poiché gli anziani sono spesso più soggetti a disidratarsi. Sono andati su tutte le normali pratiche che la maggior parte delle persone usa per diagnosticare la disidratazione. Chiedendo come si sentivano i pazienti, guardando i loro occhi e bocche e misurando la pressione sanguigna. Solo per fare qualche esempio.

Questi risultati sono stati confrontati con il “gold standard” delle misure di disidratazione: un esame del sangue, focalizzato sull’osmosi del siero, noto per la sua accuratezza.

I test che usiamo per rilevare disidratazione sono errati

Dopo aver confrontato i risultati dei test comuni con il test del sangue, i ricercatori hanno scoperto che i test comuni erano lontani. Mancando completamente i dati reali su come effettivamente erano le persone disidratate.

Il che è anche pericoloso. Mancare i segni della disidratazione può avere alcune gravi conseguenze. La disidratazione può essere alla base del crollo dei livelli di energia e di problemi come allergie o asma. Per gli atleti e i praticanti yoga, restare idratati è la chiave per migliorare le prestazioni. Questo potrebbe non essere uno shock. Ma il modo più semplice per prevenire la disidratazione è ricordarsi di bere acqua.

Per non restare disidratati, si consiglia di bere almeno 10 bicchieri di acqua al giorno. Suddivisi per varie parti della giornata. Partendo proprio da quando ci si alza, a stomaco vuoto. Ideale sarebbe bere 2 litri al giorno. Che possono aumentare in caso di caldo eccessivo o sforzo fisico.