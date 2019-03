12 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Epic Games non smette mai di sorprendere. Nelle scorse ore l’azienda del fenomeno videoludico Fortnite ha annunciato l’arrivo di un nuovo veicolo molto particolare. Stiamo parlando di quello che è stato definito dagli sviluppatori “Girosfera“. Quale sarà il suo funzionamento e quale sarà l’impatto all’interno del battle royale?

Pare che l’azienda del fenomeno videoludico voglia cambiare un po’ le meccaniche del suo battle royale. Ricordiamo che non sempre le scelte fatte dalla casa sono state vincenti. Basta citare gli aerei oppure l’Infinity Blade che hanno suscitato non poco disappunto da parte dei videogiocatori. Il nuovo veicolo Girosfera sarà vincente?

Fortnite: ecco le caratteristiche del veicolo

Come al solito Epic Games non si è lasciata sfuggire molti dettagli in merito al veicolo. Questo dovrebbe essere rilasciato nel corso della giornata di oggi o, al massimo, domani. Si tratta di un veicolo monoposto che cerca di mimare una palla gigante per criceti. Purtroppo non sono emersi dettagli in merito alla sua resistenza, velocità, eccetera. Stando a quanto dichiarato questo dovrebbe avere lo stesso funzionamento dei Kart.

Epic Games ha deciso di annunciare l’arrivo del veicolo tramite la classica icona all’interno del gioco. La descrizione del post recita: “Gira e rigira. Rotola sugli avversari con il nostro ultimo veicolo, la Girosfera”. Ricordiamo che questo sarà solo il primo veicolo che vedrà la luce nel corso della stagione 8. Si suppone che nelle prossime settimane ne vengano rilasciati altri. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.