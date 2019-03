24 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Per coloro che sono più abituati a navigare in Internet, una password sicura di solito coinvolge diversi fattori. In effetti, negli ultimi anni, siamo stati sempre più spesso avvisati dai siti stessi delle migliori combinazioni di password.

In questo senso, una chiave come “‘ji32k7au4a83” sembra qualcosa a prova di proiettile, giusto? Secondo HIBP, questa combinazione esatta appare più spesso di quanto si supponga.

Quello che mai avremmo immaginato: la password “ji32k7au4a83” si trovava in 141 perdite di dati

Have I Been Pwned è un repository di fuga di dati. Questo è stato creato da uno specialista di sicurezza virtuale per aiutare le persone a scoprire se i loro dati personali sono coinvolti in perdite di informazioni.

In questo senso, un ingegnere del software nonché hacker di nome Robert Ou, ha condiviso su Twitter questa scoperta. In seguito, ha sfidato i seguaci a scoprire come una password così complessa potesse sorgere in così tante fughe di notizie e di dati. I follower hanno rapidamente scoperto la soluzione. Questa password specifica è originata da un sistema di traslitterazione mandarina. Il sistema traduce i simboli in lettere usate nel nostro alfabeto.

Ironia della sorte, la combinazione “‘ji32k7au4a83” traduce in inglese “la mia password”. Quindi, se hai modificato tutte le tue password in “mia password”, dovresti certamente vedere le tue credenziali compromesse a un certo punto del tuo futuro di internauta.

Secondo Gizmodo, il sistema chiamato Bopomofo è il più usato sulle tastiere di Taiwan. In questo senso, quando viene eseguita una traduzione, questi sono i caratteri riconosciuti:

ji3 -> 我 -> M

2K7 -> 的 -> Y

au4 -> 密 -> PASS

a83 -> 碼 -> WORD

In breve, cosa significa? Forse, le persone a Taiwan seguono cattive abitudini di sicurezza come facciamo noi in Occidente. HIBP gestisce un database che potrebbe essere utile se si desidera verificare che la propria password sia veramente sicura.