69 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

La testa di de Cogollos de Guadix, al confine con il parco naturale di Serra Navada, ha riportato la caduta di un oggetto “non identificato” su un tetto del villaggio. Il diametro dell’impatto sulla casa è di due metri, sebbene le autorità non abbiano ancora potuto accedere all’interno perché i proprietari non sono a casa.

“Non sappiamo se sia un meteorite o una frana“, hanno spiegato gli esperti, aggiungendo che la scoperta vicino a Granada Street lascia tutti incuriositi. All’alba del giorno dell’evento, i vicini della città garantiscono di aver intravisto diverse luci, simili, come indicano i racconti, alle stelle cadenti.

Il sindaco locale ha chiesto all’Università di Granada un aiuto per indagare sul caso. A Guadix ci sono quelli che parlano di “una specie di pioggia di meteoriti“, ma la verità è che la natura di questi oggetti non è ancora chiara.

Anomalie non (ancora) identificate

Tuttavia, un fenomeno meteorologico è, in effetti, la spiegazione più plausibile. Sebbene gli scienziati non abbiano specificato una causa, hanno già escluso la possibilità che possa essere un meteorite, poiché nessun osservatorio di astrofisica ha osservato questo evento.

“Era molto locale“, ha detto l’astronomo José María Madiedo dell’Università di Huelva, dove non ci sono stati incidenti rilevanti. Secondo lui, sarebbe un fenomeno “elettrico”, noto come caduta di un raggio globulare o di una sfera.

Questo fenomeno, a differenza dei raggi convenzionali, è caratterizzato dalla discesa dell’elettricità sulla superficie terrestre sotto forma di una palla. La velocità di movimento può variare apparentemente in ciascun caso, quindi la sua caduta può essere fugace o lenta. “Quando questi fulmini globulari toccano qualcosa, scaricano tutta la loro energia, come in questo caso, sul tetto della casa”, hanno riferito gli specialisti, che concludono: “Le luci che i residenti hanno visto cadere dal cielo possono essere stati un raggio globulare“.