Erano settimane che se ne parlava e Apple ha finalmente deciso di ufficializzarlo. Il prossimo 25 marzo ci sarà un evento speciale del colosso di Cupertino. “It’s show Time” è questo ciò che si legge sull’annuncio ufficiale. Molto probabilmente l’evento sarà incentrato sul tanto atteso servizio di streaming video dell’azienda.

Ebbene sì, pare che l’evento sarà un vero e proprio spettacolo. Sono mesi che la casa della mela morsicata lavora al suo servizio di streaming video. Sono altrettanto numerosi i contratti che l’azienda ha firmato per accaparrarsi la produzione di contenuti esclusivi per la sua piattaforma. Riuscirà il servizio di streaming video di Apple a spodestare Netflix?

Apple: non solo streaming video

Siamo certi che l’evento del 25 marzo sarà incentrato principalmente sul servizio di streaming video dell’azienda. Tuttavia, pare che questo non sarà il solo protagonista della serata. A fiancheggiarlo, infatti, ci sarà un ulteriore servizio riguardante le news. Si prospetta, inoltre, che vengano forniti interessanti dettagli in merito al nuovo iOS 12.2. Che ne sarà, invece, dei nuovi iPad?

Anche se non ci sono conferme a riguardo, Apple potrebbe decidere di presentare qualche nuovo prodotto nel corso dell’evento. Potrebbero essere presentati, infatti, i nuovi iPad, la seconda generazione di AirPods e il tanto atteso AirPower. Ricordiamo che l’evento si terrà il 25 marzo presso lo Steve Jobs Theatre alle ore 18 italiane. Non ci resta che aspettare il giorno dell’evento per scoprire quali saranno tutte le novità. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.