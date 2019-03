20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Pare che il social network di Mark Zuckerberg, Facebook, stia avendo numerose problematiche in queste ore. Sono molti gli utenti che a partite dalle ore 17 di oggi stanno lamentando problemi di vario tipo all’interno del social. Il perché si stiano verificando situazioni di questo tipo risulta essere un mistero.

Pare che la cosa interessi la maggior parte degli utenti di tutto il mondo. Basta dare un occhio ai social network come Twitter per rendersi conto di quanti siano gli utenti che stanno avendo problemi con l’accesso alla piattaforma. Il messaggio che viene costantemente visualizzato è “qualcosa è andato storto“. Cosa sta accadendo a Facebook negli ultimi tempi?

Facebook: gli utenti lamentano problemi di accesso

A confermare i problemi del social sono state anche un’insieme di fonti ufficiali. Tuttavia, l’azienda non ha ancora fornito nessun dettaglio in merito alla problematica. Alcuni utenti lamentano numerosi problemi di accesso, altri lamentano difficoltà nella pubblicazione dei post. Non è la prima volta che accade una cosa del genere al social blu, tuttavia pare che le situazioni di questo tipo si stiano intensificando negli ultimi tempi.

Il team di Facebook starà sicuramente investigando le possibili cause del misterioso problema che ha afflitto la piattaforma in queste ore. Su Twitter è stato lanciato l’hashtag #Facebookdown il quale è salito in tendenza in pochissimi minuti. Ciò che ci auguriamo è che l’inconveniente venga risolto il più presto possibile. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.