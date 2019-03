14 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Nelle scorse ore Epic Games ha finalmente rilasciato il tanto atteso aggiornamento 8.10 di Fortnite. Stiamo parlando del primo aggiornamento importante dopo l’inizio della nuova stagione. Non c’è bisogno di dire che tutti gli utenti lo aspettavano impazientemente. Quali saranno le novità che ha portato con sé?

Epic Games sta lavorando duramente giorno dopo giorno al fine di rendere il suo battle royale più ricco che mai. Dobbiamo dire che l’azienda ha fatto un ottimo lavoro con l’ultimo aggiornamento 8.10. Le novità che esso contiene sono tante. Andiamo a scoprire le principali.

Fortnite: nuove animazioni per le utilities

Sicuramente la novità più interessante del nuovo aggiornamento è stata l’introduzione del nuovo veicolo Girosfera. Questo ha ben 300 punti salute e può essere utilizzato al pari di un kart con la differenza che non può saltare. La sua meccanica di gioco risulta essere davvero particolare. Il veicolo ha, infatti, un rampino che gli permette di scalare le montagne e spostarsi molto velocemente. Siamo sicuri che piacerà a molti utenti.

Epic Games ha deciso anche di introdurre delle nuove animazioni per le utilities. Da oggi in poi se si utilizzeranno scudi o cure verrà visualizzata un’animazione decisamente più realistica della precedente. Sono cambiate le rarità del fucile d’assalto pesante. Questo non sarà più presente in rarità rara, epica e leggendaria, ma saranno presenti le tre nuove varianti comune, non comune e rara. Ovviamente l’aggiornamento ha portato con sé anche la correzione di numerosi bug. Beh che dire, Fortnite sta migliorando sempre di più. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.