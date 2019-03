20 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

Huawei ci è ricascata: come era già accaduto per il lancio del suo P9, la casa cinese ha recentemente diffuso delle foto, effettivamente di notevole fattura, apparentemente scattate con il loro nuovo gioiello in arrivo sul mercato, il Huawei P30 Pro (in uscita il 26 marzo di quest’anno).

Il lupo perde il pelo ma non il vizio!

Peccato però che gli scatti non siano farina del loro sacco. Infatti, le stesse immagini pubblicizzate da Huawei appartengono ad un sito che mette in vendita fotografie, scattate però con fotocamere professionali! A quanto pare, le immagini sono state acquistate dalla casa cinese per la “modica” cifra di 1000 dollari; una bella somma, considerando che con ogni probabilità sarebbe stato più pratico ed economico ingaggiare dei modelli per scattare le foto dal cellulare.

Purtoppo, Huawei non è nuova a trovate simili e soprattutto non è la sola. Infatti, anche Samsung, nel periodo di lancio del Galaxy A8 Star aveva fatto uso di foto pesantemente ritoccate e scattate con fotocamere professionali per pubblicizzare la nuova funzione “bokeh“, introdotta nel mercato proprio in concomitanza con lancio del cellulare.

Huawei non è l’unica, ma chiarisce subito

Insomma, a quanto pare è una pratica piuttosto comune che molte case produttrici, anche molto presenti sul mercato, pubblicizzino in questo modo (anche abbastanza sleale) i propri prodotti. Alcune foto tra l’altro risalgono addirittura a dieci o più anni fa, rendendo particolarmente facile dimostrare il “trucchetto” di Huawei, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito:

“Siamo stati resi edotti che potrebbe esserci stato qualche malinteso riguardo ai nostri ultimi teaser della serie P30. Vorremmo ribadire che questi sono, in realtà, solo poster pubblicitari e sono solo tesi a suggerire le caratteristiche che arriveranno con la serie P30. Huawei ha acquisito le licenze per le immagini originali e i poster sono solo rappresentazioni artistiche di tali caratteristiche. Vorremmo a questo punto cogliere l’occasione per ringraziare i media per il loro interesse nei nostri poster. Abbiamo molto da annunciare nelle prossime settimane. Restate sintonizzati!”