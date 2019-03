18 Condivisioni Facebook Whatsapp Telegram Flipboard Twitter Pinterest Linkedin

È stato recentemente cancellato dalla piattaforma di Steam il gioco forse più controverso del 2019: Rape Day. Su Steam il gioco compare con le tag “violenza, violenza sessuale, sesso non consensuale, linguaggio osceno, necrofilia, incesto”.

Ha suscitato giustamente un grande scalpore, con una petizione online che chiede che il gioco venga bannato dalla piattaforma, la quale ha ricevuto più di 3.000 firme.

La dichiarazione di Valve in merito

Valve ha un approccio notoriamente molto libertino nei confronti dei contenuti sullo Steam Store, tuttavia si è piegato alla pressione dell’opinione pubblica rimuovendo il gioco dai suoi elenchi.

“Dopo una significativa inchiesta e discussione, pensiamo che Rape Day presenti costi e rischi sconosciuti e quindi non sarà su Steam”, ha scritto la società in un post sul blog.

“Rispettiamo il desiderio degli sviluppatori di esprimere se stessi, e lo scopo di Steam è quello di aiutare gli sviluppatori a trovare un pubblico, ma questo sviluppatore ha scelto il contenuto e un modo di rappresentarlo che rende molto difficile aiutarli a farlo.”

Una storia già vista

Non è la prima volta che Valve ha risposto alla pressione pubblica rimuovendo un gioco. L’anno scorso un videogioco pubblicizzato come una “simulatore di strage scolastica” è stato ritirato dallo Steam Store dopo che una petizione online ha attirato oltre 200.000 firme.

A seguito della rimozione del gioco, Valve ha rilasciato una dichiarazione che delinea la sua posizione sulla moderazione della piattaforma, affermando che vieterebbe solo i contenuti illegali o “trolling palesi“.

La dichiarazione dello sviluppatore di Rape Day

Lo sviluppatore di Rape Day, Desk Plant, sostiene che il videogioco è una “commedia oscura” che cerca di normalizzare lo stupro nello stesso modo in cui “l’omicidio è stato normalizzato nella finzione”.

In attesa che il gioco venisse rimosso dallo Steam Store, Desk Plant ha scritto un post sul proprio sito Web impegnandosi a trovare nuovi modi di distribuire il gioco.

“Il primo passo è impostare la vendita per il gioco da qualche altra parte”, ha scritto lo sviluppatore.

“Il prossimo passo è raggiungere altri sviluppatori di qualità i cui giochi sono stati vietati, che includono contenuti pornografici e nulla di illegale, per organizzare un sito di nicchia in cui è possibile acquistare giochi porno che sono troppo moralmente riprovevoli per stare su Steam.

“Ci vorrà un po ‘di tempo, ad esempio trovare il giusto processore di pagamento per un progetto del genere, ma non preoccuparti … accadrà.”